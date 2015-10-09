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Ковалев – Михалкин: как это было

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Сергей Ковалев проведет поединок с Игорем Михалкиным. Онлайн трансляция боя Ковалев – Михалкин начнется 4 марта в 05:30 по киевскому времени.
Онлайн трансляция боя Ковалев – Михалкин
Онлайн трансляция боя Ковалев – Михалкин

 

 

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет поединок со своим соотечественником Игорем Михалкиным. Бой запланирован на 3 марта в городе Нью-Йорк (США).

Напомним, что Игорь Михалкин отказался от своего пояса IBO ради боя с Сергеем Ковалевым.

Букмекеры считают "Крашера" явным фаворитом противостояния, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1,03. Успех его оппонента оценивается в 11,0. А ничейный результат – 34,0.

Последние бои Сергея Ковалева (31-2-1, 27 КО):

25.11.2017КовалевШабранскийТКО2 в пользу Ковалева
17.06.2017КовалевУордTKO8 в пользу Уорда
19.11.2016КовалевУордUD12 в пользу Уорда
11.07.2016КовалевЧилембаUD12 в пользу Ковалева
30.01.2016КовалевПаскальRTD7 в пользу Ковалева

Последние бои Игоря Михалкина (21-1, 9 КО):

02.12.2017МилахкинНгумбуUD12 в пользу Михалкина
19.05.2017МилахкинВестхайзенUD12 в пользу Михалкина
18.03.2016МилахкинМахтеенкоUD8 в пользу Михалкина
12.03.2016МилахкинБуаUD12 в пользу Михалкина
09.10.2015МилахкинКасперскиUD12 в пользу Михалкина

В Украине бой Ковалев – Михалкин не планируют показывать. Поединок можно будет посмотреть на российском Первом канале, а также американском HBO.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 4-го марта, начиная с 05:30 по киевскому времени.

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Теги: Сергей Ковалев, бокс, Игорь Михалкин, бой, онлайн трансляция
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