Ковалев – Михалкин: как это было
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет поединок со своим соотечественником Игорем Михалкиным. Бой запланирован на 3 марта в городе Нью-Йорк (США).
Напомним, что Игорь Михалкин отказался от своего пояса IBO ради боя с Сергеем Ковалевым.
Букмекеры считают "Крашера" явным фаворитом противостояния, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1,03. Успех его оппонента оценивается в 11,0. А ничейный результат – 34,0.
Последние бои Сергея Ковалева (31-2-1, 27 КО):
|25.11.2017
|Ковалев
|Шабранский
|ТКО2 в пользу Ковалева
|17.06.2017
|Ковалев
|Уорд
|TKO8 в пользу Уорда
|19.11.2016
|Ковалев
|Уорд
|UD12 в пользу Уорда
|11.07.2016
|Ковалев
|Чилемба
|UD12 в пользу Ковалева
|30.01.2016
|Ковалев
|Паскаль
|RTD7 в пользу Ковалева
Последние бои Игоря Михалкина (21-1, 9 КО):
|02.12.2017
|Милахкин
|Нгумбу
|UD12 в пользу Михалкина
|19.05.2017
|Милахкин
|Вестхайзен
|UD12 в пользу Михалкина
|18.03.2016
|Милахкин
|Махтеенко
|UD8 в пользу Михалкина
|12.03.2016
|Милахкин
|Буа
|UD12 в пользу Михалкина
|09.10.2015
|Милахкин
|Касперски
|UD12 в пользу Михалкина
В Украине бой Ковалев – Михалкин не планируют показывать. Поединок можно будет посмотреть на российском Первом канале, а также американском HBO.
Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 4-го марта, начиная с 05:30 по киевскому времени.
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