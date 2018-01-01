Сергей Ковалев: лучшие удары россиянина

Сергей Ковалев проведет свой следующий поединок против Игоря Михалкина.

Сергей Ковалев в бою против Андре Уорда Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев 3 марта попробует отобрать титул IBO у Игоря Михалкина.

Официальный транслятор боя телеканал HBO накануне поединка представил подборку лучших ударов россиянина:

Ранее сообщалось о том, что Сергей Ковалев и Игорь Михалкин провели открытую тренировку перед боем.

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