Сергей Ковалев: лучшие удары россиянина
Сергей Ковалев проведет свой следующий поединок против Игоря Михалкина.
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев 3 марта попробует отобрать титул IBO у Игоря Михалкина.
Официальный транслятор боя телеканал HBO накануне поединка представил подборку лучших ударов россиянина:
Ранее сообщалось о том, что Сергей Ковалев и Игорь Михалкин провели открытую тренировку перед боем.
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