Гарсия – Липинец: промо-видео боя

Предлагают вашему вниманию промо-ролик боя Гарсия – Липинец от Premier Boxing Champions.

Поединок чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) россиянина Сергея Липинца (13-0, 10 КО) и обладателя титула WBC в легком весе американца Майки Гарсии (37-0, 30 КО) станет главным событием вечера бокса 10 марта в Сан-Антонио (США).

Предлагают вашему вниманию промо-ролик боя от Premier Boxing Champions:

Отметим, что ранее Гарсия рассказал о своих планах на 2018 год, и в них не оказалось чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

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