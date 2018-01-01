Менеджер Ломаченко рассказал, когда станет известно имя следующего соперника украинца

Эгис Климас отметил, что его клиент проведет в 2018 году три поединка.

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко(10-1, 8 КО) заявил, что имя следующего соперника украинца станет известно через неделю.

“Все, что случается в этой жизни, имеет определенные причины. Если бою с Линаресом пока не суждено состояться, должен ли я быть разочарован? Встреча с Линаресом будет потом, сейчас мы занимаемся переговорами с Реем Бельтраном. Если мы достанем Бельтрана, то Линарес появится вновь?

Я уверен, что мы найдем решение в этой ситуации. Мне сообщили из Top Rank, что дата следующего боя Ломаченко – 12 мая. К этому и будем готовиться.

На следующей неделе Василий намерен вернуться в США и начать тренировочный лагерь. Примерно через неделю мы узнаем имя следующего соперника Ломаченко. Посмотрим.

Будет ли Василий проводить три поединка в 2018 году? Да, конечно. Это и есть наш план“, – сказал Климас в комментарии для BoxingScene.

Напомним, что следующий бой Ломаченко состоится 12 мая на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ранее Хорхе Линарес дал согласие на проведение боя 12 мая, а промоутер украинца Боб Арум обвинил канал HBO в срыве поединка. Ломаченко уже признал бой против Линареса сорванным из-за компании Golden Boy Promotion.

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