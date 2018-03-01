Переключиться на мобильную версию

Гарсия: Если Липинец победит меня, то для него откроются многие двери

Комментариев: 1
Американcкий боксер подчеркнул, что не может не воспринимать всерьез своего соперника.
Майки Гарсия и Сергей Липинец
Майки Гарсия и Сергей Липинец
BoxingScene.com

Чемпион WBC в легком весе американец Майки Гарсия (37-0, 30 КО) считает, что нельзя недооценивать его следующего оппонента россиянина Сергея Липинца (13-0, 11 КО).

"Я не могу воспринимать его не всерьез. Он крепкий, очень крепкий чемпион, который видит в этом поединке огромную возможность "засветиться". Если бы он меня победил, то для него открылись бы многие двери. Но, разумеется, об этом я не думаю, а все мысли – только о победе", – цитирует американца BoxingScene.

Напомним, что бой Липинец – Гарсия был перенесен на 10 марта, поскольку российский боксер получил травму. Поединок пройдет в Сан-Антонио в полусредней весовой категории.

Отметим, что американец уже рассказал о своих планах на 2018 год, и в них не оказалось чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Майки Гарсия, Сергей Липинец, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  01.03.2018, 11:21
Оценка:  +1
петенька
Майки вытрахает в пуканчик липинча, и будет он громко кудахтать на члене)))))). Кароче, кирдык липинцу)))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь