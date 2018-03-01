Гарсия: Если Липинец победит меня, то для него откроются многие двери

Американcкий боксер подчеркнул, что не может не воспринимать всерьез своего соперника.

Чемпион WBC в легком весе американец Майки Гарсия (37-0, 30 КО) считает, что нельзя недооценивать его следующего оппонента россиянина Сергея Липинца (13-0, 11 КО).

"Я не могу воспринимать его не всерьез. Он крепкий, очень крепкий чемпион, который видит в этом поединке огромную возможность "засветиться". Если бы он меня победил, то для него открылись бы многие двери. Но, разумеется, об этом я не думаю, а все мысли – только о победе", – цитирует американца BoxingScene.

Напомним, что бой Липинец – Гарсия был перенесен на 10 марта, поскольку российский боксер получил травму. Поединок пройдет в Сан-Антонио в полусредней весовой категории.

Отметим, что американец уже рассказал о своих планах на 2018 год, и в них не оказалось чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

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