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Мейвезер может загреметь за решетку из-за бывшей невесты

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Флойда Мейвезера обвиняют в насилии бывшей невесты.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

В апреле должно состояться слушание против американского боксера Флойда Мейвезера, которого обвиняют в насилии его бывшей невесты Шантель Джексон. Актриса обвиняет боксера в физическом насилии, а также в нарушении телесной неприкосновенности.

В свою очередь, Мейвезер подал ответный судебный иск на Джексон, где обвиняет девушку в использовании его кредитной карты и растрату имущества.

Отметим, что боксер в 2011 году уже отсидел три месяца за избиение матери своих детей – Джоззи Харрис. Однако на этот раз Флойду грозит более суровое наказание. 

Ранее отец Мейвезера заявил, что Флойду интересно испытать себя в ММА.

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Теги: бокс, Флойд Мейвезер
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