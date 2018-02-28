Мейвезер может загреметь за решетку из-за бывшей невесты

Флойда Мейвезера обвиняют в насилии бывшей невесты.

В апреле должно состояться слушание против американского боксера Флойда Мейвезера, которого обвиняют в насилии его бывшей невесты Шантель Джексон. Актриса обвиняет боксера в физическом насилии, а также в нарушении телесной неприкосновенности.

В свою очередь, Мейвезер подал ответный судебный иск на Джексон, где обвиняет девушку в использовании его кредитной карты и растрату имущества.

Отметим, что боксер в 2011 году уже отсидел три месяца за избиение матери своих детей – Джоззи Харрис. Однако на этот раз Флойду грозит более суровое наказание.

Ранее отец Мейвезера заявил, что Флойду интересно испытать себя в ММА.

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