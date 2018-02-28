Далакяну назначили первого соперника для защиты чемпионского пояса

Артем Далакян вынужден будет провести обязательную защиту в следующем поединке.

Украинский чемпион мира в найлегчайшем весе Артем Далакян в следующем поединке обязан провести обязательную защиту своего пояса WBA, сообщает boxingscene.

Согласно регламенту WBA, боксер, завоевавший вакантный пояс, должен в течение 120 дней провести обязательную защиту.

Исходя из этого, WBA постановил, что команда Далакяна должна в течении 30 дней договориться о бое с тайцем Сиричаи Таийен (49-3, 34 КО), занимающим в рейтинге организации третью строку.

В случае, если команды боксеров не договорятся о поединке, будут проведены торги, которые определят организатора боя.

Таийен в 2014 году уже претендовал на титул WBA, но техническим нокаутом уступил аргентинцу Хуану Карлосу Ревеко (39-4, 19 КО).

Напомним, на выходных Далакян завоевал вакантный пояс WBA, победив единогласным решением судей американца Брайана Вилорию.