Переключиться на мобильную версию

Далакяну назначили первого соперника для защиты чемпионского пояса

Комментариев: 1
Артем Далакян вынужден будет провести обязательную защиту в следующем поединке.
Артем Далакян
Артем Далакян
Boxingscene.com

Украинский чемпион мира в найлегчайшем весе Артем Далакян в следующем поединке обязан провести обязательную защиту своего пояса WBA, сообщает boxingscene.

Согласно регламенту WBA, боксер, завоевавший вакантный пояс, должен в течение 120 дней провести обязательную защиту.

Исходя из этого, WBA постановил, что команда Далакяна должна в течении 30 дней договориться о бое с тайцем Сиричаи Таийен (49-3, 34 КО), занимающим в рейтинге организации третью строку.

В случае, если команды боксеров не договорятся о поединке, будут проведены торги, которые определят организатора боя.

Таийен в 2014 году уже претендовал на титул WBA, но техническим нокаутом уступил аргентинцу Хуану Карлосу Ревеко (39-4, 19 КО).

Напомним, на выходных Далакян завоевал вакантный пояс WBA, победив единогласным решением судей американца Брайана Вилорию.

Поделись:
Теги: Артем Далакян, бокс, WBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  28.02.2018, 21:24
Оценка:  -1
гость
Ну и пиз дец теперь этому бойцу без правил...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь