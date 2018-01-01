Кучер рассказал о своем преимуществе перед Лереной

Дмитрий Кучер намерен завладеть чемпионским титулом IBO.

Украинский тяжеловес Дмитрий Кучер (24-2-1, 18 KO) рассказал о своем преимуществе в бою за титул чемпион мира по версии IBO против южноафриканца Кевина Ларены (19-1, 9 КО):

"Я здесь только для того, чтобы забрать этот титул домой. О недооценке Лерены речи не идет, но при этом я уверен, что уровень моей оппозиции был на порядок выше, чем у него, и по ходу субботнего поединка это обязательно скажется", – приводит слова украинца BoxingScene.

Поединок Кучер – Ларена состоится 3 марта в Йоханнесбурге (ЮАР). Ранее украинец рассказал о своей подготовке к поединку против Ларены.

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