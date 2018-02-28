Молина: Уайлдер обладает нечеловеческой силой

Эрик Молина сравнил Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

Американец Эрик Молина сравнил Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, а также спрогнозировал исход возможного боя:

“Уайлдер своим ударом мог бы повалить с ног слона. У него на самом деле нечеловеческая сила. Когда он попадает, все вокруг начинает кружиться. Джошуа тоже силен, но более мощным ударом обладает Деонтей.

Я проиграл Уайлдеру, но для меня уже большое достижение, что у меня был шанс выйти с ним в ринг. Он великий чемпион. Если дело дойдет до его боя с Джошуа, то поставил бы на Деонтея. Думаю, он смог бы нокаутировать Энтони в промежуток с 3-го по 7-й раунды. С ним очень неудобно драться, к тому же он очень силен“, – приводит слова Молины XSPORT.

Отметим, что Эрик боксировал и против Джошуа, и против Уайлдера, однако в обоих случаях был повержен.

Напомним, что ближайший бой Деонтея Уайлдера состоится 3 марта против Луиса Ортиса. Энтони Джошуа будет биться против Джозефа Паркера 31 марта.

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