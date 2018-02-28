Абраменко: Со спортсменами о политике не разговариваем

Александр Абраменко рассказал о коллегах и друзьях из России.

Украинский фристайлер олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко поделился отношениями со спортсменами из других стран. Об этом он рассказал журналистам на брифинге.

"Мы, спортсмены, между собой не говорим о политике никогда, только о спорте. Мы много лет знакомы со сопротсменами из других стран, в том числе и из России, мы дружим, никогда друг друга не обижаем.

Илью Бурова (бронзовый призер Пхенчхана - ред.) я завернул в наш флагом в порыве душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. И не надо здесь искать никаких политических моментов", – сказал Абраменко.

Напомним, Александр Абраменко принес единственную золотую медаль Олимпийских игр.