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Абраменко: Со спортсменами о политике не разговариваем

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Александр Абраменко рассказал о коллегах и друзьях из России.
Александр Абраменко
Александр Абраменко
Getty Images

Украинский фристайлер олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко поделился отношениями со спортсменами из других стран. Об этом он рассказал журналистам на брифинге.

"Мы, спортсмены, между собой не говорим о политике никогда, только о спорте. Мы много лет знакомы со сопротсменами из других стран, в том числе и из России, мы дружим, никогда друг друга не обижаем.

Илью Бурова (бронзовый призер Пхенчхана - ред.) я завернул в наш флагом в порыве душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. И не надо здесь искать никаких политических моментов", – сказал Абраменко.

Напомним, Александр Абраменко принес единственную золотую медаль Олимпийских игр.

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Теги: Александр Абраменко, Олимпийские игры, Пхенчхан
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Комментариев (1)
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заяц  (аноним)  28.02.2018, 11:58
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КАЦАПА НАДО БЫЛО ЗАДУШИТЬ В ОБЪЯТИЯХ)))))).
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