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Уайлдер – о Джошуа: Лучшие должны встречаться с лучшими, я хочу боя, а он?

Комментариев: 4
Деонтей Уайлдер рассказал о своем желании встретиться с Энтони Джошуа.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
BoxingScene.com

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер обвинил обладателя титулов IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа в том, что тот избегает боя с ним.

По словам американца, он ни раз пытался договориться о поединке, но команда британца всегда находила отговорки.

"Я годами бегаю за Джошуа и никакого толку. Он и его команда все время находят какие-то отговорки, чтобы избежать боя со мной. Я два года ждал решения Джошуа относительно поединка, но ничего не произошло. Почему-то все говорят, что он относится к лучшим боксерам, но лучшие должны драться с лучшими, и давно пришло время встретиться нам на ринге. Я хочу боя, а он?" – сказал Уайлдер ESPN.

Напомним, Дейонтей Уайлдер свой следующий поединок проведет 3 марта против Луиса Ортиса. Энтони Джошуа встретится с Джозефом Паркером 31 марта.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может провести поединок летом в США.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, бокс, бой
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Комментариев (4)
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москвич  (аноним)  28.02.2018, 11:41
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москвич
Куда там нашему богатырю Поветкину выходить супротив супостата бармалея Уайлдера на поле ратное. Можно ведь со страху и портки обосратьс(((((. Лучше взять кого то из 2-й десятки рейтингов, помешковатее))))).
гость  (аноним)  28.02.2018, 11:32
Оценка:  0
гость
И будешь ты дальше Дылдер ходить бумажным чемпионом и только Гавкать..
гость  (аноним)  28.02.2018, 11:27
Оценка:  0
гость
С начало Джошуа встретится с Поветкиным потеряет пояса. а уже потом тебе придется драться с Великим Витязем которого ты боишься до смерти. Так что ты уже говорил. Я лучше пояс выкину но с Великим Витязем никогда..
петенька  (аноним)  28.02.2018, 11:04
Оценка:  0
петенька
Накажет всех красавчик в пуканчики грубо. Кто то хочет быть выеба нным в жопу, россияне ? Я помогу зайки, знаю как вы мечтаете стать геями)))))).
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