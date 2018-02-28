Уайлдер – о Джошуа: Лучшие должны встречаться с лучшими, я хочу боя, а он?
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер обвинил обладателя титулов IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа в том, что тот избегает боя с ним.
По словам американца, он ни раз пытался договориться о поединке, но команда британца всегда находила отговорки.
"Я годами бегаю за Джошуа и никакого толку. Он и его команда все время находят какие-то отговорки, чтобы избежать боя со мной. Я два года ждал решения Джошуа относительно поединка, но ничего не произошло. Почему-то все говорят, что он относится к лучшим боксерам, но лучшие должны драться с лучшими, и давно пришло время встретиться нам на ринге. Я хочу боя, а он?" – сказал Уайлдер ESPN.
Напомним, Дейонтей Уайлдер свой следующий поединок проведет 3 марта против Луиса Ортиса. Энтони Джошуа встретится с Джозефом Паркером 31 марта.
Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может провести поединок летом в США.
Полная версия правил