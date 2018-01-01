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Паркер: Я способен нокаутировать Джошуа, способен победить решением судей

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Джозеф Паркер взбудоражен от будущего поединка с Энтони Джошуа.
Энтони Джошуа (слева) и Джозеф Паркер (справа)
Энтони Джошуа (слева) и Джозеф Паркер (справа)
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркера поделился ожиданиями от поединка с Энтони Джошуа:

"Я в состоянии победить Джошуа по очкам. У меня есть для этого все необходимые умения, хотя я этого и не показывал. Именно поэтому я так возбужден перед этим поединком. Это будет яркое шоу, а я хочу провести бой своей жизни.

Я способен нокаутировать Джошуа, способен победить решением судей. Не могу передать словами, насколько я возбужден", – приводит слова Паркера Sky Sports.

Напомним, что бой Джошуа и Паркера пройдет 31 марта в Кардиффе, Уэльс.

Ранее Паркер отказался от спаррингов с Тайсоном Фьюри. 

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Теги: бокс, Джозеф Паркер, Энтони Джошуа
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