Паркер: Я способен нокаутировать Джошуа, способен победить решением судей

Джозеф Паркер взбудоражен от будущего поединка с Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркера поделился ожиданиями от поединка с Энтони Джошуа:

"Я в состоянии победить Джошуа по очкам. У меня есть для этого все необходимые умения, хотя я этого и не показывал. Именно поэтому я так возбужден перед этим поединком. Это будет яркое шоу, а я хочу провести бой своей жизни.

Я способен нокаутировать Джошуа, способен победить решением судей. Не могу передать словами, насколько я возбужден", – приводит слова Паркера Sky Sports.

Напомним, что бой Джошуа и Паркера пройдет 31 марта в Кардиффе, Уэльс.

Ранее Паркер отказался от спаррингов с Тайсоном Фьюри.

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