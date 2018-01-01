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Усик посетил матч Эспаньол – Реал на Корнелья-Эль Прат

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Украинский боксер побывал на поединке 26-го тура испанской Примеры.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

Александр Усик продолжает проводить свой отпуск. На этот раз наш боксер отправился в Барселону, где посетил матч 26-го тура испанской Примеры между местным Эспаньолом и мадридским Реалом.

"Короче, я на футболе, здравствуйте! Всем добра", – сказал украинец во время прямого эфира в социальной сети Instagram.

Отметим, что поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Смотри также, как Александр Усик и Василий Ломаченко сплясали на праздновании дня рождения.

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Теги: бокс, Александр Усик, вне игры, фото, футбол, Реал Мадрид, Эспаньол, чемпионат Испании по футболу
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