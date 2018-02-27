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Поветкин считает Усика техничнее, чем Гассиева

Комментариев: 1
Российский боксер Александр Поветкин – о финальном поединке WBSS между Александром Усиком и его соотечественником Муратом Гассиевым.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
vsenabox.ru

Александр Поветкин поделился ожиданиями от финального боя Всемирной боксерской суперсерии, в котором встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев.

"Трудно сказать. Усик чуть более техничный, а Гассиев – гораздо более яркий ударник. Так что прогнозов давать не берусь", – проводит слова российского супертяжа Lenta.ru

Отметим, что решающий поединок WBSS Усик и Гассиев состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

На кону противостояния будут стоять сразу пять чемпионских поясов тяжелого веса.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, Александр Поветкин
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Комментариев (1)
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кАклы-нищеброды  (аноним)  27.02.2018, 22:53
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кАклы-нищеброды
Вот чисто кАклодЕбильное название статьи.... С таким же успехом можно было написать: "ПРоветкин считает Гассиева гораздо более ярким нокаутером, нежели уСРусика" ))) Какова деРьмонеДонация, такова и журналистика)))))
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