Мэнни Пакьяо не отвечает на телефонные звонки своего тренера Фредди Роуча.

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может отказаться от услуг своего тренера Фредди Роуча. По словам наставника филиппинский боксер не отвечает на его звонки.

Как сообщает ресурс BoxingScene, Пакьяо может отказаться от сотрудничество с Роучем из-за поражения филиппинца в предыдущем бою против Джеффа Хорна. Поведения Роуча после боя не устроило менеджера и промоутера боксера.

Отметим, что Пакьяо может вернутся на ринг поединком против Майка Альварадо, который планируется на 14 апреля.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что ему за бой против Мэнни Пакьяо предлагали пять миллионов долларов.

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