Паркер назвал своего фаворита в бою Уайлдер – Ортис

Джозеф Паркер поделился ожиданиями от поединка Уайлдера и Ортиса.

Чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер назвал фаворита поединка между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом:

"Мой прогноз – Уайлдер победит. Но для Ортиса это будет отличный шанс, хотя соперник Луису достался очень серьезный и опасный. Думаю, Деонтея будет слишком много, и это позволит ему доминировать в предстоящем поединке", – приводит слова Паркера ресурс BoxingScene.

Напомним, что поединок между Уайлдером и Ортисом пройдет 3-го марта в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Луис Ортис хочет войти в историю после победы на Деонтеем Уайлдером.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!