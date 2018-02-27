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Паркер назвал своего фаворита в бою Уайлдер – Ортис

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Джозеф Паркер поделился ожиданиями от поединка Уайлдера и Ортиса.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер назвал фаворита поединка между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом:

"Мой прогноз – Уайлдер победит. Но для Ортиса это будет отличный шанс, хотя соперник Луису достался очень серьезный и опасный. Думаю, Деонтея будет слишком много, и это позволит ему доминировать в предстоящем поединке", – приводит слова Паркера ресурс BoxingScene.

Напомним, что поединок между Уайлдером и Ортисом пройдет 3-го марта в Нью-Йорке. 

Ранее сообщалось, что Луис Ортис хочет войти в историю после победы на Деонтеем Уайлдером.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, Джозеф Паркер
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.02.2018, 20:56
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гость
Дылдеру по любому хоть сколько но от гр еб ать от Ортиса по любому придется. Вопрос в том. выдержит ли плюхи Уолдер которые прилетят..
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