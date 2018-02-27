Ортис: Когда нокаутирую Уайлдера, впишу новую страницу в историю своей страны

Луис Ортис хочет войти в историю после победы на Деонтеем Уайлдером.

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис уверен, что войдет в историю своей страны после победы над чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером:

"Этот бой важен не только для моей семьи, но и для истории кубинского бокса. Сейчас я думаю только о стратегии, которая мне необходима для победы над Уайлдером, но я знаю, что этот бой очень важен. Я впишу новую страницу в историю для себя и для своей страны, когда нокаутирую Уайлдера 3 марта", – приводит слова Ортиса ресурс BoxingScene.

Напомним, что бой Уайлдер – Ортис пройдет 3 марта в Нью-Йорке.

Ранее Уайлдер заявил, что Ортису предстоит иметь дело с монстром в лице американца.

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