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Ортис: Когда нокаутирую Уайлдера, впишу новую страницу в историю своей страны

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Луис Ортис хочет войти в историю после победы на Деонтеем Уайлдером.
Луис Ортис
Луис Ортис
Getty Images

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис уверен, что войдет в историю своей страны после победы над чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером: 

"Этот бой важен не только для моей семьи, но и для истории кубинского бокса. Сейчас я думаю только о стратегии, которая мне необходима для победы над Уайлдером, но я знаю, что этот бой очень важен. Я впишу новую страницу в историю для себя и для своей страны, когда нокаутирую Уайлдера 3 марта", – приводит слова Ортиса ресурс BoxingScene.

Напомним, что бой Уайлдер – Ортис пройдет 3 марта в Нью-Йорке.

Ранее Уайлдер заявил, что Ортису предстоит иметь дело с монстром в лице американца. 

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Теги: бокс, Луис Ортис, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.02.2018, 19:02
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гость
много треплешь посмотрим в деле..
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