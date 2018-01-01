Переключиться на мобильную версию

Финал Всемирной боксерской суперсерии может быть перенесен на месяц

Комментариев: 0
Организаторы согласились на месяц сместить финал турнира.
Калум Смит и Джордж Гроувз
Калум Смит и Джордж Гроувз
Boxingscene.com

Британский боксер Джордж Гроувз попросил отложить финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе с соотечественником Каллумом Смитом из-за травмы плеча.

Гроувз сообщил о небольшой операции, которую он должен перенести в понедельник.

"Хорошая новость состоит в том, что я успею восстановиться к финалу в июле. Мы направим обращение в WBSS с просьбой о переносе боя на один месяц. Надеюсь, мы получим разрешение", – сказал Гроувз.

Гроувз в феврале в полуфинале WBSS в Манчестере победил другого британца Криса Юбенка единогласным решением судей, но получил вывих плеча в концовке поединка. Финал должен состояться 2 июня в Лондоне. 

Поделись:
Теги: Джордж Гроувз, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь