Финал Всемирной боксерской суперсерии может быть перенесен на месяц

Организаторы согласились на месяц сместить финал турнира.

Британский боксер Джордж Гроувз попросил отложить финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе с соотечественником Каллумом Смитом из-за травмы плеча.

Гроувз сообщил о небольшой операции, которую он должен перенести в понедельник.

"Хорошая новость состоит в том, что я успею восстановиться к финалу в июле. Мы направим обращение в WBSS с просьбой о переносе боя на один месяц. Надеюсь, мы получим разрешение", – сказал Гроувз.

Гроувз в феврале в полуфинале WBSS в Манчестере победил другого британца Криса Юбенка единогласным решением судей, но получил вывих плеча в концовке поединка. Финал должен состояться 2 июня в Лондоне.