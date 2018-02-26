Миллер назвал фаворита в бою Уайлдер – Ортис

Джаррелл Миллер считает Луиса Ортиса фаворитом в бою с Деонтеем Уайлдер.

Американец Джаррел Миллер заявил, что Луис Ортис ему более симпатичен, нежели Деонтей Уайлдер:

"Не знаю, думаю, что шанcы Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса равны. Ортис – очень опасный боксер, и я склоняюсь к тому, что он – фаворит. Я ему симпатизирую больше, чем Деонтею. У них у обоих сильный удар, но Ортис лучше нокаутирует. Уверен, что Деонтей пропустит, весь вопрос в том, хватит ли одного удара, чтобы выключить Уайлдера", – приводит слова Миллера BoxingTalk.

Напомним, что бой Уайлдер – Ортис состоится 3 марта в Нью-Йорке. Смотрите также промо-видео к поединку Уайлдера и Ортиса.

Ранее Деонтей Уайлдер заявлил, что Луис Ортис будет иметь дело с монстром в лице американца.

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