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Миллер назвал фаворита в бою Уайлдер – Ортис

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Джаррелл Миллер считает Луиса Ортиса фаворитом в бою с Деонтеем Уайлдер.
Джаррел Миллер
Джаррел Миллер
Getty Images

Американец Джаррел Миллер заявил, что Луис Ортис ему более симпатичен, нежели Деонтей Уайлдер:

"Не знаю, думаю, что шанcы Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса равны. Ортис – очень опасный боксер, и я склоняюсь к тому, что он – фаворит. Я ему симпатизирую больше, чем Деонтею. У них у обоих сильный удар, но Ортис лучше нокаутирует. Уверен, что Деонтей пропустит, весь вопрос в том, хватит ли одного удара, чтобы выключить Уайлдера", – приводит слова Миллера BoxingTalk.

Напомним, что бой Уайлдер – Ортис состоится 3 марта в Нью-Йорке. Смотрите также промо-видео к поединку Уайлдера и Ортиса. 

Ранее Деонтей Уайлдер заявлил, что Луис Ортис будет иметь дело с монстром в лице американца. 

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, Джаррелл Миллер
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.02.2018, 20:39
Оценка:  -1
гость
Вот бы действительно положил этого пустобреха ..
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