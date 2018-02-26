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Уайлдер: Ортис войдет в джунгли, а я – король джунглей, я – лев

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Деонтей Уайлдер уверен в своей победе над Луисом Ортисом.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер уверен, что без особых проблем победит Луиса Ортиса:

"Чей-то ноль из графы "поражения" исчезнет. И вы знаете, что я собираюсь сделать. Я всегда делаю, что говорю. Только Луис Ортис может доказать обратное. У него есть возможность стать первым кубинским чемпионом в тяжелом весе. Звучит неплохо, но ему предстоит решить серьезную задачу. Он имеет дело с монстром. Он имеет дело с парнем, у которого инстинкт убийцы. Он имеет дело с парнем, который не боится никого на Земле.

Он войдет в джунгли, а я – король джунглей. Я – лев. Ортис никогда не дрался с бойцами с инстинктом убийцы. Он никогда не дрался против парня, который может снести голову с плеч.

Ортис никогда не выходил против парня, который не отступит. Я не могу дождаться этого боя. Надеюсь, он хорошо спит, как и я. Надеюсь, он честно принимает свои минералы, протеины и медикаменты, потому что мы должны устроить настоящую битву", – приводит слова Уайлдера ресурс BoxingScene.

Напомним, что бой Уайлдер – Ортис состоится 3 марта в Нью-Йорке.

Ранее Тайсон посоветовал Поветкину провести бой против Уайлдера, так как Деонтей самый слабый обладатель чемпионского пояса.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис
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гость  (аноним)  26.02.2018, 20:09
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Уолдер самый тупой боксер..
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