Тайсон посоветовал Поветкину провести бой против Уайлдера

Майк Тайсон нашел подходящего соперника для Александра Поветкина.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что Деонтей Уайлдер самый слабый из нынешних обладателей чемпионский поясов. Также американец заявил, что Александру Поветкину стоило бы попробовать выйти на ринг именно против Уайлдера:

"Да, шансы сейчас стать чемпионом мира есть у всех, потому что сейчас достаточно открытое поле для побед. Я думаю, ему (Александру Поветкину - прим. ред.) сейчас имеет смысл боксировать против Уайлдера, потому что он самый слабый из чемпионов. По крайней мере, из нынешних чемпионов это самая удачная цель", – приводит слова американца информационное агентство ТАСС.

Ранее Поветкин заявил, что его бой против Энтони Дошуа должен состоятся. Отметим, что ближайший поединок россиянина состоится андеркарде боя Джошуа – Паркер. Александр сойдется с Дэвидом Прайсом.

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