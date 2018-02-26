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Тайсон посоветовал Поветкину провести бой против Уайлдера

Комментариев: 2
Майк Тайсон нашел подходящего соперника для Александра Поветкина.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что Деонтей Уайлдер самый слабый из нынешних обладателей чемпионский поясов. Также американец заявил, что Александру Поветкину стоило бы попробовать выйти на ринг именно против Уайлдера:

"Да, шансы сейчас стать чемпионом мира есть у всех, потому что сейчас достаточно открытое поле для побед. Я думаю, ему (Александру Поветкину - прим. ред.) сейчас имеет смысл боксировать против Уайлдера, потому что он самый слабый из чемпионов. По крайней мере, из нынешних чемпионов это самая удачная цель", – приводит слова американца информационное агентство ТАСС.

Ранее Поветкин заявил, что его бой против Энтони Дошуа должен состоятся. Отметим, что ближайший поединок россиянина состоится андеркарде боя Джошуа – Паркер. Александр сойдется с Дэвидом Прайсом.

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Теги: бокс, Майк Тайсон, Александр Поветкин, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.02.2018, 19:17
Оценка:  -2
гость
Уолдер еле уложил Шпильку а Поветкин не Шпилька. Пиндос сам вечно накачен какой то херней и его никто не проверяет.. Дылдер сбежал от Поветкина первый раз. и он действительно самый слабый..
bugrov3    26.02.2018, 18:35
Оценка:  +2
bugrov3
тайсон прикалывается. пиндос размажет мордву по-стели, как ванючего таракана. хлоп и яво ужо нет.
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