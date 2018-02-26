Артур Бетербиев подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank - СМИ

Российский боксер сменил промоутерскую компанию.

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank, сообщает обозреватель Yahoo Sports Крис Мэнникс.

В настоящее время Бетербиев судится со своим прежним промоутером Ивоном Мишелем. Боксер считает, что срок действия их контракта уже истек, а промоутер с этим не согласен.

Организацией боя, в котором Бетербиев завоевал титул IBF в ноябре, также занималась компания Top Rank.

Ранее сообщалось, что проблемы с промоутером Бетербиева мешали переговорам по бою с Ковалевым.

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