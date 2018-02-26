Переключиться на мобильную версию

Артур Бетербиев подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank - СМИ

Комментариев: 1
Российский боксер сменил промоутерскую компанию.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
Boxingscene.com

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank, сообщает обозреватель Yahoo Sports Крис Мэнникс.

В настоящее время Бетербиев судится со своим прежним промоутером Ивоном Мишелем. Боксер считает, что срок действия их контракта уже истек, а промоутер с этим не согласен.

Организацией боя, в котором Бетербиев завоевал титул IBF в ноябре, также занималась компания Top Rank.

Ранее сообщалось, что проблемы с промоутером Бетербиева мешали переговорам по бою с Ковалевым.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Артур Бетербиев, бокс, бой
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.02.2018, 11:24
Оценка:  0
гость
а что Ушат Помоев?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь