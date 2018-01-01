Уорд – Ковалеву: Хватит возвращаться в прошлое и искать оправдания

Американец не испытывает уважение к россиянину.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0, 16 КО) призвал своего последнего оппонента на профи-ринге обладателя титула WBO Сергея Ковалева (31-2-1, 27 КО) расти и двигаться вперед.

"Все в прошлом. Хватит возвращаться в прошлое и искать оправдания. Я чувствую себя неловко. У меня нет неуважения к Ковалеву, но ему нужно расти и двигаться дальше, потому что если достаточно долго жить прошлым, то можно повторить ошибки прошлого, оказаться в той же ситуации, принимать те же решения, и все это будет только по вашей собственной вине.

Я в боксе уже 23 года и знаю, что все обычно именно так и происходит. Парень, которого никто не считал фаворитом, побеждает того, кому все отдали победу заранее – подобного развития событий и следовало ожидать. Если я не ошибаюсь, Ковалев проведет бой на следующей неделе, и ему правда следует забыть об Андре Уорде, потому что я уже на пенсии", – цитирует американца BoxingScene.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон назвал "рецепт успеха" в бою с Ковалевым.

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