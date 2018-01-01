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Беселия в ярком поединке завоевал титул чемпиона Украины

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Мишико по очкам победил Владислава Мельника.
Мишико Беселия
Мишико Беселия
boxing-mma.com

Небитый 25-летний боксер Мишико Беселия (18-0, 12 КО) стал чемпионом Украины в первом полусреднем весе.

Титул боец завоевал в рамках ивента "MMA Pro Ukraine 15", в поединке против Владислава Мельника (5-1, 3 КО).

Весь бой прошел в близкой борьбе, однако Беселия выдал более яркую концовку и победил единогласным решением. Все судьи поставили счет 96:94.

Напомним, прошедшей ночью титул чемпиона мира по версии WBA выиграл Артем Далакян (16-0, 11 КО), который в 12 раундовом поединке победил Брайана Вилорию (38-6, 23 КО).

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Теги: Мишико Беселия, титул, бокс
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