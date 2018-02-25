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Порошенко поздравил Далакяна с завоеванием чемпионского пояса

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Артем Далакян встал в один ряд с Василием Ломаченко и Александром Усиком.
Артем Далакян
Артем Далакян
boxingscene.com

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Артема Далакяна (16-0, 11 КО) с победой в титульном бое за пояс WBA в наилегчайшем весе против Брайана Вилории (38-6, 23 КО).

"Искренне поздравляем, чемпион! Желаем тебе дальнейших побед в профессиональном боксе", – написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Далакян заявил о желании объединить титулы.

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Теги: Петр Порошенко, Артем Далакян, поздравление, бокс
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гость  (аноним)  25.02.2018, 18:22
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