Порошенко поздравил Далакяна с завоеванием чемпионского пояса

Артем Далакян встал в один ряд с Василием Ломаченко и Александром Усиком.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Артема Далакяна (16-0, 11 КО) с победой в титульном бое за пояс WBA в наилегчайшем весе против Брайана Вилории (38-6, 23 КО).

"Искренне поздравляем, чемпион! Желаем тебе дальнейших побед в профессиональном боксе", – написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Наш боксер Артем Далакян переміг американця Браяна Вілорію та здобув чемпіонський титул за версією WBA.



Щиро вітаємо, чемпіоне! Бажаємо подальших перемог у професійному боксі! pic.twitter.com/73JpxvWt00 — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Далакян заявил о желании объединить титулы.

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