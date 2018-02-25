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Калум Смит вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

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Определился второй финалист Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе.
Калум Смит
Калум Смит
twitter.com/WBsuperSeries

Британец Каллум Смит победил голландца Никки Хольцкена и вышел в финал Всемирной боксерской серии во втором среднем весе.

Смиту должен был противостоять Юрген Бремер, но из-за болезни его пришлось заменить на Хольцкена.

Смит контролировал ход поединка, больше выбрасывал ударов, был заметно активнее и техничнее. Хольцкен оставался опасным до последнего, выжидая свой шанс, иногда попадая жестко, но недостаточно жестко, чтобы потрясти Смита.

По итогам боя все судьи отдали победу Смиту - 118-110 и дважды 117-111.

В финале Всемирной боксерской суперсерии, который должен состоятся 2 мая в Лондоне, Смит встретится с Джорджом Гроувзом.

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Теги: Всемирная боксерская суперсерия, Калум Смит
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  25.02.2018, 09:31
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петенька
Гроувз легко его нахлобучит.
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