Калум Смит вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

Определился второй финалист Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе.

Британец Каллум Смит победил голландца Никки Хольцкена и вышел в финал Всемирной боксерской серии во втором среднем весе.

Смиту должен был противостоять Юрген Бремер, но из-за болезни его пришлось заменить на Хольцкена.

Смит контролировал ход поединка, больше выбрасывал ударов, был заметно активнее и техничнее. Хольцкен оставался опасным до последнего, выжидая свой шанс, иногда попадая жестко, но недостаточно жестко, чтобы потрясти Смита.

По итогам боя все судьи отдали победу Смиту - 118-110 и дважды 117-111.

В финале Всемирной боксерской суперсерии, который должен состоятся 2 мая в Лондоне, Смит встретится с Джорджом Гроувзом.