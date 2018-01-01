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Далакян - Вилория: видео боя

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Украинец Артем Далакян стал новым чемпионом мира по версии WBA в наилегчайшем весе.

Украинский боксер Артем Далакян (16-0, 11 КО) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе.

В США Далакян победил единогласным решением судей бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях американца Брайана Вилорию.

Далакян доминировал в ринге на протяжении всего поединка - его именитому сопернику удалось выиграть только один раунд - все трое судей отдали победу украинскому боксеру со счетом 118:109.

Смотрите видео боя Далакян - Вилория:

Отметим, что после боя Далакян заявил о желании объединить титулы.

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Теги: Артем Далакян, Брайан Вилория, бокс
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