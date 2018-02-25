Украинец Далакян заявил о желании объединить титулы

Артем Далакян не против провести в США объединительный поединок.

Украинский боксер наилегчейшего веса (до 50,8 кг) Артем Далакян, добывший титул чемпиона мира по версии WBA, после победы над Брайаном Вилорией высказал готовность к объединительному поединку.

"Я очень горжусь тем, что являюсь новым чемпионом мира из Украины. Теперь я хочу объединительного боя с любым из других чемпионов мира.

Мне понравилось боксировать в США и я не против вернуться и провести следующий поединок в Лос-Анджелесе", - заявил Далакян.

Отметим, что наилегчайшем весе чемпионскими поясами владеют японцы Даиго Хига (WBC) и Шо Кимура (WBO), а также филиппинец Данни Ньетес (IBF).