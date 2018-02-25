Переключиться на мобильную версию

Украинец Далакян заявил о желании объединить титулы

Комментариев: 3
Артем Далакян не против провести в США объединительный поединок.
Артем Далакян
Артем Далакян
espn.com

Украинский боксер наилегчейшего веса (до 50,8 кг) Артем Далакян, добывший титул чемпиона мира по версии WBA, после победы над Брайаном Вилорией высказал готовность к объединительному поединку.

"Я очень горжусь тем, что являюсь новым чемпионом мира из Украины. Теперь я хочу объединительного боя с любым из других чемпионов мира.

Мне понравилось боксировать в США и я не против вернуться и провести следующий поединок в Лос-Анджелесе", - заявил Далакян.

Отметим, что наилегчайшем весе чемпионскими поясами владеют японцы Даиго Хига (WBC) и Шо Кимура (WBO), а также филиппинец Данни Ньетес (IBF).

Поделись:
Теги: Артем Далакян, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  25.02.2018, 10:10
Оценка:  0
гость
У них все такие сказочники.
петенька  (аноним)  25.02.2018, 09:32
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  25.02.2018, 08:55
Оценка:  0
гость
Дрыщ далеко замахнулся на усея просторы мирового бокса.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь