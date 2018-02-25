Украинец Далакян в кровавом поединке выиграл титул чемпиона мира

Артем Далакян встал в один ряд с Василием Ломаченко и Александром Усиком.

Украина получила нового чемпиона мира в профессиональном боксе - в американском Ингвуде представитель наилегчайшего веса Артем Далакян выиграл вакантный титул WBA в поединке с американцем Брайаном Вилорией.

Далакян отлично начал поединок, и уже в первом раунде сумел потрясти Вилорию хорошим ударом и развить преимущество во втором раунде.

Далакян контролировал темп и дистанцию, переигрывая соперника за счет мобильности, полностью забрав себе стартовые раунды.

Экс-чемпион мира Вилория выровнял ход поединка в шестом раунде, а в седьмом ударом правой даже потряс представителя Украины, но развить успех не сумел.

Начиная с восьмого раунда Далакян начал вкладываться в удары, работая серийно и это вновь вернуло ему преимущество. При этом Артем немного толкался и зажимал голову оппонента, за что рефери после серии предупреждений снял зачетный пункт украинца.

В 11-м раунде после близкого столкновения Далакян локтем посек лицо Вилории и последние два раунда тот провел, истекая кровью, но бой не был остановлен.

По итогам 12-ти раундов все трое судей единогласно отдали победу Далакяну - 118:110.

Артем Далакян стал третьи действующим украинским чемпионом мира в профи боксе (еще Александр Усик и Василий Ломаченко), а также 11-м в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Далакян выиграл дуэль взглядов у Вилории. За бой против Вилории украинец получил 25 тысяч долларов.

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