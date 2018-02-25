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Украинец Далакян в кровавом поединке выиграл титул чемпиона мира

Комментариев: 5
Артем Далакян встал в один ряд с Василием Ломаченко и Александром Усиком.
Далакян - Вилория
Далакян - Вилория
espn.com

Украина получила нового чемпиона мира в профессиональном боксе - в американском Ингвуде представитель наилегчайшего веса Артем Далакян выиграл вакантный титул WBA в поединке с американцем Брайаном Вилорией.

Далакян отлично начал поединок, и уже в первом раунде сумел потрясти Вилорию хорошим ударом и развить преимущество во втором раунде.

Далакян контролировал темп и дистанцию, переигрывая соперника за счет мобильности, полностью забрав себе стартовые раунды.

Экс-чемпион мира Вилория выровнял ход поединка в шестом раунде, а в седьмом ударом правой даже потряс представителя Украины, но развить успех не сумел.

Начиная с восьмого раунда Далакян начал вкладываться в удары, работая серийно и это вновь вернуло ему преимущество. При этом Артем немного толкался и зажимал голову оппонента, за что рефери после серии предупреждений снял зачетный пункт украинца.

В 11-м раунде после близкого столкновения Далакян локтем посек лицо Вилории и последние два раунда тот провел, истекая кровью, но бой не был остановлен.

По итогам 12-ти раундов все трое судей единогласно отдали победу Далакяну - 118:110.

Артем Далакян стал третьи действующим украинским чемпионом мира в профи боксе (еще Александр Усик и Василий Ломаченко), а также 11-м в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Далакян выиграл дуэль взглядов у Вилории. За бой против Вилории украинец получил 25 тысяч долларов.

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Теги: Артем Далакян, бокс, Брайан Вилория, WBA
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  25.02.2018, 10:28
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гость
Его нужно было дисквалифицировать. он этот бой с человеческой точки не выиграл...
гость  (аноним)  25.02.2018, 10:06
Оценка:  0
гость
Хо хлы иначе не умеют. у них все построено на хвастовстве вранье и.т.д.
петенька  (аноним)  25.02.2018, 09:10
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  25.02.2018, 08:54
Оценка:  0
гость
Додик.
гость  (аноним)  25.02.2018, 06:58
Оценка:  0
гость
грязно выиграл долго с поясом не проходит если не прибавит в технике
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