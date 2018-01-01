Стивенсон: Уорд вернется при первой возможности, он играет с нами

Адонис Стивенсон высказался по поводу ухода из бокса Андре Уорда.

Канадский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон не верит в окончательный уход из бокса бывшего чемпиона Андре Уорда.

Боксер считает, что американец вернется при первой же возможности и, возможно, в другой вес.

"Я не верю, что Уорд завершил карьеру. Он с нами играет. Он умный боец и он всегда играет. У него стратегическое мышление. Он говорит, что ушел из бокса, но это не так. Он просто ищет хорошую возможность. Когда она появится, он тут же вернется. И будет не удивительно, если при этом он выступит в другом весе", — цитирует Стивенсона BoxingScene.

Напомним, в сентябре 2017 года Андре Уорд принял решение завершить карьеру, но позже рассказал, что работает над весом и пообещал "кое-что особенное" в скором времени.

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