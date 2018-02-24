Хирн хочет провести два боя Джошуа с Уайлдером

Эдди Хирн не против, чтобы его подопечный встретился с Уайлдером дважды.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн, заявил, что не против встречи его подопечного с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером. Более того - промоутер намерен провести два боя - в Лондоне и Нью-Йорке.

"Мы открыты для переговоров по бою с Уайлдером в США. Кроме того, я думаю, что есть смысл организовать два поединка Деонтея с Джошуа. Не потому, что нашим обязательным условием является реванш, а в связи с тем, что этот бой самый большой из тех, который можно организовать. Почему бы не сделать это дважды? Фанатам эта идея понравится. Один бой проведем в Лондоне на Уэмбли, а второй в Бруклине", - цитирует Хирна BoxingScene.

Напомним, ближайший поединок Энтони Джошуа пройдет 31 марта против Джозефа Паркера. Однако промоутер Джошуа рассказал, что британец может провести бой летом в США.

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