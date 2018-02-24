Переключиться на мобильную версию

Хирн хочет провести два боя Джошуа с Уайлдером

Комментариев: 2
Эдди Хирн не против, чтобы его подопечный встретился с Уайлдером дважды.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн, заявил, что не против встречи его подопечного с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером. Более того - промоутер намерен провести два боя - в Лондоне и Нью-Йорке.

"Мы открыты для переговоров по бою с Уайлдером в США. Кроме того, я думаю, что есть смысл организовать два поединка Деонтея с Джошуа. Не потому, что нашим обязательным условием является реванш, а в связи с тем, что этот бой самый большой из тех, который можно организовать. Почему бы не сделать это дважды? Фанатам эта идея понравится. Один бой проведем в Лондоне на Уэмбли, а второй в Бруклине", - цитирует Хирна BoxingScene.

Напомним, ближайший поединок Энтони Джошуа пройдет 31 марта против Джозефа Паркера. Однако промоутер Джошуа рассказал, что британец может провести бой летом в США.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Эдди Хирн, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Костыль  (аноним)  24.02.2018, 20:09
Оценка:  -1
Костыль
19:02 Однозначно! Джошуа в первом бою похоронит этого дыбила!
гость  (аноним)  24.02.2018, 19:02
Оценка:  -1
гость
Кому оно надо..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь