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Российский спарринг-партнер Усика: На бой с Гассиевым делать прогноз нет смысла

Комментариев: 3
Россиянин Алексей Папин прокомментировал предстоящий финал WBSS Усик - Гассиев.
Алексей Папин
Алексей Папин
riamo.ru

Алексей Папин, спарринговавший с Александром Усиком перед его боем против Майриса Бриедиса рассказал, что думает о финале всемирной боксерской суперсерии где встретятся обладатель титула WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик и IBF и WBA Мурат Гассиев.

"Меня впечатлили оба поединка. Оба замечательные. Думаю, что финал Усик – Гассиев будет просто грандиозным.

В бое с Бриедисом Усик взял высокий темп с первого раунда. Другое дело, что эту скорость Бриедис выдержал только четыре раунда. Дальше он "сдулся".

Мурат – дисциплинированный, грамотно обученный. То есть, он четко выполняет задание на бой. Мое предположение. Что Мурат четко реализовал план на бой: сначала он позволил "вымахаться" Дортикосу, а затем взял инициативу в свои руки и закончил бой досрочно, как и предполагалось.

Я не могу сказать, что у Мурата или Александра в чем-то есть преимущества. Это два достойных друг друга спортсмена. Здесь строить прогноз на бой не имеет смысла", – сказал Папин в интервью Советскому спорту.

Ранее сообщалось, что менеджер Усика рассказал, как украинец сможет победить Гассиева.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, бой, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (3)
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Костыль  (аноним)  24.02.2018, 20:16
Оценка:  -2
Костыль
"Здесь строить прогноз на бой не имеет смысла" - однозначно. Тут и так все понятно! Гассиев засадит куя в щель между передних зубов лупоглазого очколупа!
гость  (аноним)  24.02.2018, 18:08
Оценка:  -2
гость
А если Гассиев и победит, всегда можно обвинить. Страна агрессор и все такое, мол Усик не ожидал.
гость  (аноним)  24.02.2018, 17:49
Оценка:  +5
гость
Золотое мнение .Не нужно полоскать до самого боя кто кого победит. Нужно просто дождаться боя и посмотреть..
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