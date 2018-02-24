Российский спарринг-партнер Усика: На бой с Гассиевым делать прогноз нет смысла

Россиянин Алексей Папин прокомментировал предстоящий финал WBSS Усик - Гассиев.

Алексей Папин, спарринговавший с Александром Усиком перед его боем против Майриса Бриедиса рассказал, что думает о финале всемирной боксерской суперсерии где встретятся обладатель титула WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик и IBF и WBA Мурат Гассиев.

"Меня впечатлили оба поединка. Оба замечательные. Думаю, что финал Усик – Гассиев будет просто грандиозным.

В бое с Бриедисом Усик взял высокий темп с первого раунда. Другое дело, что эту скорость Бриедис выдержал только четыре раунда. Дальше он "сдулся".

Мурат – дисциплинированный, грамотно обученный. То есть, он четко выполняет задание на бой. Мое предположение. Что Мурат четко реализовал план на бой: сначала он позволил "вымахаться" Дортикосу, а затем взял инициативу в свои руки и закончил бой досрочно, как и предполагалось.

Я не могу сказать, что у Мурата или Александра в чем-то есть преимущества. Это два достойных друг друга спортсмена. Здесь строить прогноз на бой не имеет смысла", – сказал Папин в интервью Советскому спорту.

Ранее сообщалось, что менеджер Усика рассказал, как украинец сможет победить Гассиева.

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