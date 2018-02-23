Стивенсон назвал "рецепт успеха" в бою с Ковалевым

Адонис Стивенсон хочет провести как минимум два поединка в нынешнем году.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон рассказал "секрет успеха" в бою против Сергея Ковалева, а также подчеркнул, что планирует провести как минимум два поединка в нынешнем году:

"Я определенно буду более активен в этом году. Я не решаю, с кем драться, но хотел бы провести бой в мае, а потом еще раз в конце года. В этом году мне нужны два поединка.

Ковалев? Его пытаются оберегать, но я сразу увижу, может ли он держать удар, как только пропустит одну конкретную плюху. Андре Уорда нельзя назвать серьезным панчером, но он его нокаутировал. Не думаю, что Ковалев готов. Если хороший боец будет его прессовать и хорошенько проверит его бороду, не думаю, что он выстоит. Едва ли он восстановился после Уорда, но бой с ним всё равно остаётся стоящим предприятием. Посмотрим", – цитирует Ковалева ресурс BoxingScene.

Напомним, что бой Ковалев – Михалкин пройдет 3-го марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Ранее Ковалев заявлял, что кроме Михалкина с ним никто не хотел боксировать.

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