Беллью: Усик лучше меня, но я смогу создать ему проблемы

Тони Беллью поделился мнением о возможном бое с Александром Усиком.

Британец Тони Беллью спрогнозировал победу Александра Усика в финале WBSS, а также поделился мнением о возможном бое против украинца:

"Усик объединит все пояса, но это сделает в тяжелом бою с Гассиевым. После этого, самое большое имя для украинца – Тони Беллью.

Он лучший боксер, чем я. Но я уверен, что я смогу создать ему проблемы и он предоставит мне шанс победить.

Усик точно победит меня, мои руки и лицо будут уничтожены. Но если я нанесу свой левый хук – он проиграет", – сказал Усик в комментарии boxingnewsonline.net.

Ранее сообщалось, что Хэй закончит карьеру, если не добьется уверенной победы над Беллью. Напомним, что бой-реванш Хэй – Беллью состоится 5 мая.

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