Ломаченко: Я хочу Rolls-Royce, но это впустую выброшенные деньги

Василий Ломаченко считает, что может позволить себе практически любую машину.

Чемпион по версии WBO Василий Ломаченко рассказал о игре с детьми, тонкостях рыбалки, а также автомобиле, который хотел бы приобрести:

"Я пока не могу дать себе характеристику положительного отца, ведь я не уделяю детям достаточного времени. Я вроде нахожусь дома, уселся смотреть, какие-то новости, дети пытаются со мной поиграть, я говорю им: "Не мешайте". Они уходят в другую комнату, я потом что-то смотрю в телефоне и начинаю задумываться, что поступаю неправильно и неверно.

Мы играли с сыном в Xbox, в Mortal Combat и, когда я ему поддавался, и он начинал меня выигрывать, а он не понимал, что я поддаюсь и начинал "хи-хи", "ха-ха", говорить, как он меня сделал. Я следующую игру начинаю его "прибивать", начинаю заводиться. Были такие моменты, когда я очень жестко начинал заводиться и выигрывал у него одну, две, три игры подряд, а потом: "вот тебе, получил!". А потом сам думаю: "стой, куда?!". В общем, я забывал, что это мой сын, это ребенок.

Охота или рыбалка? Охота. Сейчас позволили рыбакам слишком вольно раскидывать сети на водоемах. Всю рыбу сейчас просто повыбивали сетями. У нас от водной станции, где мы находимся и до устья Днестра, где я люблю рыбачить, туда на катере ты прямо не доедешь. Везде все переграждено сетями. Мне кажется, что у нас сеть от одного берега до другого. Рыба просто не доходит к нам.

Когда сидишь, ждешь и хочешь поймать большую рыбу, рыбу своей мечты, она есть, но ее очень мало. Мой крик души – прекратите ставить сети!

Я не скажу, что могу позволить себе любую машину, но большую часть машин, которые есть на мировом автопроме, я бы мог себе позволить. На данный момент у меня автомобиль, который больше подходит под наши дороги – это Tyota Land Cruiser 200. Я просто не вижу другой автомобиль, на котором можно было бы смело передвигаться по нашим дорогах.

Я хочу себе Rolls-Royce, но я не могу ее себе сейчас позволить. Это впустую выброшенные деньги. Сейчас я не вижу в ней смысла. Однако, это та машина, которая мне нравится и которую я бы хотел купить", – сказал Ломаченко в интервью Youtube-каналу Boxing.ua.

Ранее вышел документальный фильм о жизни Василия Ломаченко.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!