Далакян выиграл дуэль взглядов у Вилории перед чемпионским боем

Далакян провел дуэль взглядов с Вилорией перед боем за титул WBA.

Украинский боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) провел дуэль взглядов с американцем Брайаном Вилорией (38-5, 23 КО) перед поединком за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе.

Стоить отметить, что Вилория довольно быстро отвел свой взгляд от украинца, но все равно все будет решаться на ринге.

Напомним, Артем Далакян в ближайшую субботу, 24 февраля, в Инглвуде (США) в рамках вечера бокса SuperFly2 встретится с американцем Брайаном Вилорией. На кону поединка будет стоять вакантный титул WBA во втором наилегчайшем весе.

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