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Далакян выиграл дуэль взглядов у Вилории перед чемпионским боем

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Далакян провел дуэль взглядов с Вилорией перед боем за титул WBA.
Брайан Вилория и Артем Далакян
Брайан Вилория и Артем Далакян
boxingscene.com

Украинский боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) провел дуэль взглядов с американцем Брайаном Вилорией (38-5, 23 КО) перед поединком за титул  чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе.

Стоить отметить, что Вилория довольно быстро отвел свой взгляд от украинца, но все равно все будет решаться на ринге.

Напомним, Артем Далакян в ближайшую субботу, 24 февраля, в Инглвуде (США) в рамках вечера бокса SuperFly2 встретится с американцем Брайаном Вилорией. На кону поединка будет стоять вакантный титул WBA во втором наилегчайшем весе. 

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Теги: бокс, Артем Далакян, Брайан Вилория
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