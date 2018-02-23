Стивенсон: Я художник по нокаутам

Адонис Стивенсон советует не моргать во время боя с Джеком.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон подчеркнул, что он собирается выиграть нокаутом у экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Баду Джека.

"Как только мы выйдем на ринг, все будет иначе. Я сказал Баду Джеку, что я его выбью. Он меня знает, я тренируюсь только ради нокаута.

Я ищу нокаут, делаю так всегда. И я не собираюсь это менять. Здорово, что он делает то же самое. Это интересное столкновение, но разница в том, что я художник. Художник по нокаутам.

Очень важно, чтобы во время боя зрители не проморгали самое интересное. Смотрите внимательно!", – цитирует Стивенсона BoxingScene.

Напомним, что поединок Адонис Стивенсон – Баду Джек состоится 19 мая в канадском Монреале на арене Белл центра.

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