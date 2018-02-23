Головкин: На этот раз не будет драмы с решением судей

Казахстанский боксер поделился мнением о месте проведения боя-реванша против мексиканца Сауля Альвареса.

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) прокомментировал выбор арены для второго боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).



Матч-реванш, намеченный на 5 мая, состоится в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, которая принимала их первый бой, завершившийся спорной ничьей.



"Правильно, что реванш возвращается на место преступления. На этот раз не будет драмы с решением судей. Я выиграл первый бой и покинул ринг как чемпион мира со всеми поясами. И я собираюсь выиграть второй бой. Это будет рекордный бой – и золотая ночь для меня и для всего бокса на T-Mobile Arena", – цитирует Головкина BoxingScene.

Ранее Альварес не стал скрывать радости от того, что второй бой с Головкиным пройдет на его любимой арене.

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