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Головкин: На этот раз не будет драмы с решением судей

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Казахстанский боксер поделился мнением о месте проведения боя-реванша против мексиканца Сауля Альвареса.
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
BoxingScene.com

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) прокомментировал выбор арены для второго боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Матч-реванш, намеченный на 5 мая, состоится в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, которая принимала их первый бой, завершившийся спорной ничьей.

"Правильно, что реванш возвращается на место преступления. На этот раз не будет драмы с решением судей. Я выиграл первый бой и покинул ринг как чемпион мира со всеми поясами. И я собираюсь выиграть второй бой. Это будет рекордный бой – и золотая ночь для меня и для всего бокса на T-Mobile Arena", – цитирует Головкина BoxingScene.

Ранее Альварес не стал скрывать радости от того, что второй бой с Головкиным пройдет на его любимой арене.

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, бокс
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  23.02.2018, 09:42
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петенька
Уверен друзья, тюбетейку-валянка накажут этот раз уверенно в пуканчик. Болеем за Альвареса, зайки, думаем головой)))))). Кто то хочет грубо в пукан, мои русские фанаты ? Я помогу сладкие, вытрахаю)))))).
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