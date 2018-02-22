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Тайсон: Не думаю, что Уайлдер смог бы победить меня

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Легендарный американец ответил на слова своего соотечественника.
Тайсон: Не думаю, что Уайлдер смог бы победить меня

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал недавние высказывания обладателя пояса по версии WBC Деонтея Уайлдера. Последний заявил, что сумел бы победить Тайсона образца 1986 года.

"Я не знаю. Не думаю, что у Уайлдера были бы шансы в бою со мной", – приводит слова Тайсона TMZ.

Ранее на выпад Уайлдера в адрес Тайсона первым отреагировал другой экс-чемпион мира – Леннокс Льюис. Британец посоветовал Деонтею выстраивать собственное наследие, а не сравнивать себя с бойцами других эпох.

Напомним, ранее сообщалось, что Уайлдер намерен покорить рекорд Мейвезера.

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Теги: Майк Тайсон, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  22.02.2018, 22:10
Оценка:  0
гость
Этот дылдер не отстоял бы и одного раунда против Майка..
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