Стало известно место проведения реванша Головкин – Альварес

Официально объявлено о месте проведения реванша между казахстанским и мексиканским боксерами.

Второй бой Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) состоится в Лас-Вегасе.

Как и первый поединок, реванш 5 мая пройдет на T-Mobile Arena. Напомним, первый бой Головкин – Альварес состоялся 16 сентября на этой же арене и завершился спорной ничьей – по мнению многих людей из мира бокса, судьи украли у Головкина чистую победу.

Отметим, что на право принять второй бой также претендовала арена Madison Square Garden в Нью-Йорке, однако ей оказалось не под силу перебить предложение Лас-Вегаса.

Напомним, что реванш Головкин – Альварес состоится 5 мая 2018 года

Ранее сообщалось, что Альварес уверен в своей победе над казахстанцем Головкиным в повторном поединке.

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