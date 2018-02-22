Переключиться на мобильную версию

Стало известно место проведения реванша Головкин – Альварес

Комментариев: 0
Официально объявлено о месте проведения реванша между казахстанским и мексиканским боксерами.
Геннадий Головкин и Сауль Альварес
Геннадий Головкин и Сауль Альварес
Getty Images

Второй бой Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) состоится в Лас-Вегасе.

Как и первый поединок, реванш 5 мая пройдет на T-Mobile Arena. Напомним, первый бой  Головкин – Альварес состоялся 16 сентября на этой же арене и завершился спорной ничьей – по мнению многих людей из мира бокса, судьи украли у Головкина чистую победу.

Отметим, что на право принять второй бой также претендовала арена Madison Square Garden в Нью-Йорке, однако ей оказалось не под силу перебить предложение Лас-Вегаса. 

Напомним, что реванш Головкин – Альварес состоится 5 мая 2018 года

Ранее сообщалось, что Альварес уверен в своей победе над казахстанцем Головкиным в повторном поединке.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Поделись:
Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, бой, реванш, место проведения, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь