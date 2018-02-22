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Линарес угрожает промоутеру судом, если не будет боя с Ломаченко – Боб Арум

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Известный промоутер не готов комментировать ситуацию с боем Ломаченко – Линарес.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес грозит одному из своих промоутеров подать в суд, если они не согласятся на бой против украинского чемпиона в полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко. Об этом рассказал промоутер Ломаченко Боб Арум.

"Мы пока можем не спешить с выбором соперника для Ломаченко. Скоро он прилетит в США и начнет подготовку к бою, тогда мы и определимся окончательно. Но почти точно могу сказать, что бой Ломаченко будет 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Линарес угрожает компании Golden Boy судебным иском, если те не дадут согласие на бой с Ломаченко. Я пока не готов это комментировать. Не знаю, реально ли решить этот вопрос. Но я окончательно от кандидатуры Линареса не отказываюсь", - сказал Боб Арум в интервью BoxingScene.

Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес, в свою очередь, опроверг информацию Арума.

"Понятно, что Арум пытается найти для Ломаченко стоящего оппонента. Только не надо делать это через мерзкие игры. Достаточно просто взять телефон и позвонить мне. Нужно вести себя, как настоящий промоутер. Никаких писем от Линареса у меня не было.

12 мая бой не состоится. Мы и раньше давали это понять. Разве что на телеканале НВО. Если же он хочет сделать бой на ESPN, то пускай готовит другую дату", - сказал Гомес.

Ранее сообщалось, что по словам Эгиса Климаса, он никогда не верил в быстрые переговоры с Линаресом.

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Теги: Боб Арум, Хорхе Линарес, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.02.2018, 20:29
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гость
Этого ломаченко уже судами нужно тянуть на ринг..
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