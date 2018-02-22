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Далакян провел открытую тренировку перед чемпионским боем

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В субботу в США украинец проведет титульный бой с Брайаном Вилорией.
Артем Далакян
Артем Далакян
boxingscene.com

Украинский боксер Артем Далакян, выступающий во втором наилегчайшем весе, в ближайшую субботу, 24 февраля, в Инглвуде (США) в рамках вечера бокса SuperFly2 встретится с американцем Брайаном Вилорией.

На кону поединка будет стоять вакантный титул WBA во втором наилегчайшем весе. Непобедимый на профиринге Далакян стоит первым в текущем рейтинге WBA, тогда как экс-чемпион мира Вилория – второй.

Накануне встречи в ринге боксеры провели открытые тренировки.

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Теги: бокс, Артем Далакян, Брайан Вилория
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