Далакян провел открытую тренировку перед чемпионским боем

В субботу в США украинец проведет титульный бой с Брайаном Вилорией.

Украинский боксер Артем Далакян, выступающий во втором наилегчайшем весе, в ближайшую субботу, 24 февраля, в Инглвуде (США) в рамках вечера бокса SuperFly2 встретится с американцем Брайаном Вилорией.

На кону поединка будет стоять вакантный титул WBA во втором наилегчайшем весе. Непобедимый на профиринге Далакян стоит первым в текущем рейтинге WBA, тогда как экс-чемпион мира Вилория – второй.

Накануне встречи в ринге боксеры провели открытые тренировки.

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