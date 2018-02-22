Далакян провел открытую тренировку перед чемпионским боем
В субботу в США украинец проведет титульный бой с Брайаном Вилорией.
Украинский боксер Артем Далакян, выступающий во втором наилегчайшем весе, в ближайшую субботу, 24 февраля, в Инглвуде (США) в рамках вечера бокса SuperFly2 встретится с американцем Брайаном Вилорией.
На кону поединка будет стоять вакантный титул WBA во втором наилегчайшем весе. Непобедимый на профиринге Далакян стоит первым в текущем рейтинге WBA, тогда как экс-чемпион мира Вилория – второй.
Накануне встречи в ринге боксеры провели открытые тренировки.
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