Кучер: Вернуться в Украину с поясом было бы приятно

Украинский тяжеловес 3 марта встретится с чемпионом IBO Кевином Лареной.

Украинский тяжеловес Дмитрий Кучер (24-2-1, 18 KO) рассказал о подготовке к поединку за титул чемпион мира по версии IBO против южноафриканца Кевина Ларены (19-1, 9 КО).

"Я больше года не боксировал, поэтому бой против Лерены – это хороший шанс вернуть свои позиции в рейтингах. Если я выиграю, то уже будет титул, потом защита титула, и дальше уже продвижение по рейтингу.

Бой предложила команда Лерены, это для него будет первая защита пояса.

Мы прилетели в ЮАР 3 недели назад. Тренируюсь с Владом Сиренко вместе. Здесь созданы все условия: домики, спортзал, питание. Ездим в магазин, делаем покупки и дома готовим все, что нужно.

Здесь чистый воздух, хорошая погода.

Я смотрел два боя Лерены, но для меня главное не о нем много знать, а свою форму набрать. Я считаю, что с Лереной можно боксировать.

До боя еще две недели, форму набираем активно. Еще готов не полностью, но подготовка идет полным ходом. Спаррингуем сейчас, активно работаем, по две тренировки в день, а на следующей неделе уже будет спокойнее, будет больше тактики и по одной тренировке.

Хочется забрать пояс в Украину. Возвращаться в Украину с поясом было бы приятно", – сказал Кучер в интервью Luckypunch.net.

Поединок Кучер – Ларена состоится 3 марта в Йоханнесбурге (ЮАР). Ранее украинец заявил, что данный бой – это хорошая возможность завоевать титул чемпиона мира.

Напомним, Кучер уже дрался за пояс IBO. В ноябре 2016 года он решением судьей проиграл Марко Хуку(40-5-1, 27 КО).

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