Переключиться на мобильную версию

Ломаченко: Самое плохое, когда в себя не веришь и сдаешься

Комментариев: 0
Василий Ломаченко объяснил, почему Гильермо Ригондо сдался после шестого раунда.
Василий Ломаченко против Гильермо Ригондо
Василий Ломаченко против Гильермо Ригондо
Getty Images

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко прокомментировал отказ Гильермо Ригондо продолжать бой:

"По моему мнению, Ригондо психологически не был готов выходить на 7-й раунд. В 6-м раунде я несколько раз хорошо попал и он подзавис.

Когда он пришел в угол свой, он подумал, что уже экватор боя, а у него не было никакого успеха на протяжении 6 раундов. Думаю, он просто запаниковал и сдался.

Самое плохое, когда в себя не веришь и сдаешься", – сказал Ломаченко в интервью шоу ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, что Ломаченко добился досрочной победой в поединке с Ригондо. Кубинец отказался выходить на седьмой раунд, ссылаясь на травму руки.

Ранее сообщалось, что Майки Гарсия высказался о бое Ломаченко – Белтран.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Гильермо Ригондо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь