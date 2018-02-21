Ломаченко: Самое плохое, когда в себя не веришь и сдаешься
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко прокомментировал отказ Гильермо Ригондо продолжать бой:
"По моему мнению, Ригондо психологически не был готов выходить на 7-й раунд. В 6-м раунде я несколько раз хорошо попал и он подзавис.
Когда он пришел в угол свой, он подумал, что уже экватор боя, а у него не было никакого успеха на протяжении 6 раундов. Думаю, он просто запаниковал и сдался.
Самое плохое, когда в себя не веришь и сдаешься", – сказал Ломаченко в интервью шоу ОТДУШИВДУШУ.
Напомним, что Ломаченко добился досрочной победой в поединке с Ригондо. Кубинец отказался выходить на седьмой раунд, ссылаясь на травму руки.
Ранее сообщалось, что Майки Гарсия высказался о бое Ломаченко – Белтран.
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