Менеджер Бриедиса: Майрис победит Усика в повторном бое

Менеджер Бриедиса поделился впечатлениями от поединка против Александра Усика в полуфинале WBSS.

Менеджер Майриса Бриедиса Альберт Сиеста заявил, что в случае реванша с Александром Усиком победу одержит латвиец:

"Бой получился по-настоящему классным и очень конкурентным. Я согласен со счетом 115-113 в пользу Усика, который победил благодаря своему опыту и великолепному мастерству. Я пересматривал бой по телевизору и думаю, что Майрис отдал пять раундов в середине поединка, а еще несколько раундов были равными. При этом он определённо выиграл четыре стартовых раунда, именно потому я и говорил, что Бриедис – боец мирового уровня.

Я не думаю, а могу гарантировать, что Бриедис сможет доминировать в тяжелом весе. После боя с Усиком все только и говорили, насколько он хорош. Я даже вот что скажу: если Майрис и Усик проведут реванш, я предвижу победу Бриедиса", – приводит слова менеджера ресурс BoxingScene.

Напомним, что в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик по очкам победил Майриса Бриедиса, объединив чемпионские пояса.

Ранее Усик рассказал, при каких условиях проведет бой-реванш с Бриедисом.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!