Поветкин: Мой бой с Джошуа должен состоятся

Александр Поветкин вновь заговорил о возможном поединке с Энтони Джошуа.

Российский боксер Александр Поветкин заявил о необходимости проведения боя против чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA Энтони Джошуа:

"Как видите, Джошуа будет боксировать не со мной, а с Паркером в объединительном поединке. Что будет после… Не хочется, конечно, забегать вперед, но мой бой с Джошуа должны сделать. Для этого я тренируюсь, чтобы драться с лучшими. Как и любой на моем уровне.

Джошуа или Уайлдер? На данный момент все-таки Джошуа. Он выше в рейтингах, чем Уайлдер. Если они подерутся между собой, предпочтение отдам Энтони. Он нормальный, культурный парень, судя по высказываниям. Уайлдер много болтает. Он мне этим не нравится", – цитирует Поветкина ресурс Чемпионат.

Добавим, что Александр Поветкин встретится с Дэвидом Прайсом в андеркарде боя Джошуа – Паркер.

Ранее сообщалось, что Джошуа подарил микроавтобус спортзалу, где делал свои первые шаги в боксе.

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