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Михалкин: Победа над Ковалевым изменит мою жизнь и поможет заявить о себе

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Игорь Михалкин поделился ожиданиями от поединка против Сергея Ковалева.
Игорь Михалкин
Игорь Михалкин
allboxing.ru

Чемпион мира по версии IBO Игорь Михалкин считает, что победа над обладателем титула по версии WBO Сергеем Ковалевым круто повернет его жизнь:

"Наша встреча с Сергеем на ринге была неизбежной. Я следил за карьерой Ковалева, он всегда усердно тренировался и всецело отдавал себя на ринге, так что я уважаю своего соперника за подход к делу. Моя победа над более известным боксером со множеством фанатов изменит мою жизнь и позволит сильнее заявить о себе", – сказал Михалкин в комментарии World Boxing News.

Напомним, что бой Ковалев – Михалкин пройдет 3-го марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Ранее Сергей Ковалев заявлял, что кроме Михалкина с ним никто не хотел боксировать.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Игорь Михалкин
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