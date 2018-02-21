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Климас рассказал, что у Усика могут быть проблемы с Гассиевым

Комментариев: 2
Менеджер украинского боксера поделился прогнозом на финал WBSS.
Эгис Климас
Эгис Климас
Getty Images

Менеджер чемпиона мира по версии WBO и WBC в первом тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас, считает, что если в финале турнира WBSS украинец покажет тот же уровень бокса, что и в бою с Бриедисом, то ему будет сложно рассчитывать на победу над Муратом Гассиевым.

"Турнир WBSS в первом тяжелом весе – лучшее, что могло произойти в боксе. Это то, что должно было произойти очень давно.

Что касается прогнозов на финал, то если Усик отбоксирует с Гассиевым так, как в четвертьфинале с Хуком, то он победит. Но если он выступит так, как это было в бою с Бриедисом, то у него могут возникнуть проблемы, так как Гассиев обладает тяжелым ударом ", – приводит слова Климас Boxingtalk.

Напомним, что Гассиев и Усик встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии. Добавим, что боксеры поборются за пояс The Ring, а также за чемпионские титулы по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Ранее российский боксер Денис Лебедев спрогнозировал исход боя Усик – Гассиев.

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Теги: Эгис Климас, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS, финал, бокс
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  21.02.2018, 10:25
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  21.02.2018, 10:15
Оценка:  0
гость
Он отбоксирует также как и всегда. Просто Хук совсем был никакой и Усик поэтому выглядел другим..
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