Джошуа выбросил 100 ударов в бою с Кличко и выдохся – промоутер

Эдди Хирн рассказал, когда у Джошуа проявилась неопытность.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что все проблемы британского боксера возникают из-за его неопытности. Пример тому - бой с Кличко и Дилианом Уайтом.

"В нескольких боях своей профессиональной карьеры Энтони в определенные моменты слишком быстро использовал свой боезапас, но при этом всегда быстро восстанавливался.

Например, так было после третьего раунда боя с Диллианом Уайтом пятого – в поединке с Кличко. В бою с украинцем он пошел вперед, выбросил около 100 ударов и выдохся. Это неопытность. Но это скорость бокса, большой вес, нервы. В бою против Такама в 10-м раунде у Джошуа был сломан нос, он не мог даже нормлаьно дышать", - приводит слова Эдди Хирна newshub.co.nz со ссылкой на RadioLIVE.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа летом может провести свой первый бой в США.

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