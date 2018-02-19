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Джошуа выбросил 100 ударов в бою с Кличко и выдохся – промоутер

Комментариев: 4
Эдди Хирн рассказал, когда у Джошуа проявилась неопытность.
Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Getty Images

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что все проблемы британского боксера возникают из-за его неопытности. Пример тому - бой с Кличко и Дилианом Уайтом.

"В нескольких боях своей профессиональной карьеры Энтони в определенные моменты слишком быстро использовал свой боезапас, но при этом всегда быстро восстанавливался.

Например, так было после третьего раунда боя с Диллианом Уайтом пятого – в поединке с Кличко. В бою с украинцем он пошел вперед, выбросил около 100 ударов и выдохся. Это неопытность. Но это скорость бокса, большой вес, нервы. В бою против Такама в 10-м раунде у Джошуа был сломан нос, он не мог даже нормлаьно дышать", - приводит слова Эдди Хирна newshub.co.nz со ссылкой на RadioLIVE.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа летом может провести свой первый бой в США.

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Теги: Эдди Хирн, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  19.02.2018, 19:58
Оценка:  -4
гость
Осьминог висячий..
русский  (аноним)  19.02.2018, 19:39
Оценка:  +2
русский
А нашего витязя вынесут нахрен к чертовой матери после нокаута от Энтони. Он громко испустит свои кишечные газы перед смертью, и похоронят его, предварительно наградив посмертно героем России)))))). Скоро......))))))) Гы, гы, гы.
гость  (аноним)  19.02.2018, 19:37
Оценка:  -4
гость
Вовочку действительно быстро сдули рослые парни. И все увидели его настоящий уровень.
гость  (аноним)  19.02.2018, 19:11
Оценка:  -4
гость
Он то может и выдохся, но володенька в бубен получил и с дулся)))))))))
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