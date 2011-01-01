Гроувс: Не думал, что Юбенк выстоит все 12 раундов

Джордж Гроувс отдал должное своему оппоненту.

Чемпион мира по версиям WBA и IBO во втором среднем весе Джордж Гроувс прокомментировал свою победу в полуфинале WBSS над Крисом Юбенком-младшим, отдав должное и оппоненту.

"Я думаю, что суть была в том, кто больше хочет этой победы. Очевидно, что больше ее хотел я. Весь вечер я хорошо работал джебом. Что касается успешных эпизодов в исполнении Юбенка, то в эти моменты я что-то делал неправильно. Он был силен и агрессивен, но этого было недостаточно для победы.

Тем не менее я хочу отдать ему должное. Я донес до него много точных ударов и я не думал, что он выстоит все 12 раундов", – приводит слова Гроувса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Юбенк-младший таки имеет еще шансы боксировать в финале WBSS.

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