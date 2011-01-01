Переключиться на мобильную версию

Гроувс: Не думал, что Юбенк выстоит все 12 раундов

Комментариев: 0
Джордж Гроувс отдал должное своему оппоненту.
Джордж Гроувс
Джордж Гроувс
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и IBO во втором среднем весе Джордж Гроувс прокомментировал свою победу в полуфинале WBSS над Крисом Юбенком-младшим, отдав должное и оппоненту.

"Я думаю, что суть была в том, кто больше хочет этой победы. Очевидно, что больше ее хотел я. Весь вечер я хорошо работал джебом. Что касается успешных эпизодов в исполнении Юбенка, то в эти моменты я что-то делал неправильно. Он был силен и агрессивен, но этого было недостаточно для победы.

Тем не менее я хочу отдать ему должное. Я донес до него много точных ударов и я не думал, что он выстоит все 12 раундов", – приводит слова Гроувса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Юбенк-младший таки имеет еще шансы боксировать в финале WBSS.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Джордж Гроувс, Крис Юбенк-младший, WBSS, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь